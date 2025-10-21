Düster, verführerisch und perfekt für Halloween: So gelingt der Herbst-Make-up-Trend "Monster Muse", der die perfekte Balance zwischen geheimnisvoller Dunkelheit und lebendiger Frische schafft.
Pünktlich zur Spooky Season kommt ein Make-up-Trend, der die perfekte Mischung aus düsterer Romantik und unwiderstehlicher Lebendigkeit verkörpert: "Monster Muse". Inspiriert von Figuren, die selbst die dunkelsten Kreaturen verzaubern - von Belle, die das Herz des Biests gewinnt, bis zu Lydia Deetz aus "Beetlejuice" - steht dieser Look für geheimnisvolle Eleganz, subtile Sinnlichkeit und einen Hauch von Gefahr.