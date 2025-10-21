Düster, verführerisch und perfekt für Halloween: So gelingt der Herbst-Make-up-Trend "Monster Muse", der die perfekte Balance zwischen geheimnisvoller Dunkelheit und lebendiger Frische schafft.

Pünktlich zur Spooky Season kommt ein Make-up-Trend, der die perfekte Mischung aus düsterer Romantik und unwiderstehlicher Lebendigkeit verkörpert: "Monster Muse". Inspiriert von Figuren, die selbst die dunkelsten Kreaturen verzaubern - von Belle, die das Herz des Biests gewinnt, bis zu Lydia Deetz aus "Beetlejuice" - steht dieser Look für geheimnisvolle Eleganz, subtile Sinnlichkeit und einen Hauch von Gefahr.

Die Monster-Muse ist nicht einfach nur "dunkel" geschminkt. Sie wirkt lebendig, trotz eines Hauchs von Unterwelt-Chic. Die Lippen strahlen in tiefem Granatapfelrot, die Wangen sind sanft gerötet - als hätte sie gerade eine Begegnung mit der Dunkelheit überlebt. Die Kunst liegt darin, Frische mit einem Hauch von Dunkelheit zu verbinden. So entsteht ein Look, der perfekt für den Herbst und Halloween ist: geheimnisvoll, ausdrucksstark und keinesfalls leblos.

Make-up-Artist Nina Park beherrscht diesen Trend wie keine andere. Sie kreiert Red-Carpet-Looks für Horror- und Mystery-Schauspielerinnen wie "Nosferatu"-Star Lily-Rose Depp, "The Substance"-Darstellerin Margaret Qualley und "Frankenstein"-Star Mia Goth. Ihr Markenzeichen: natürliche, strahlende Haut, kühle Töne und leicht überzeichnete Lippen mit dem typischen "just-bitten"-Effekt.

So stylt man den "Monster Muse"-Look

Zuerst kommt die Haut: leicht getönte Feuchtigkeitspflege statt schwerer Foundation, dazu genügen Concealer und dezente Konturierungen - die Haut soll natürlich wirken. Die Augen erhalten durch weiche Smokey Eyes in staubigem Lila, Grau oder Rosé und einem Hauch Schimmer Lebendigkeit und sanfte Tiefe.

Warme, rötliche Rougetöne vermitteln einen Eindruck von durchströmendem Blut - für das gewisse Grusel-Feeling, aber voller Leben. Für Lippen zum Anbeißen den Lipliner leicht übermalen, weich verwischen und die Farbe leicht verblassen lassen. Der Feinschliff: Ein leichter Glow, dezente Schatten und natürliche Unebenheiten machen den Look glaubwürdig, sinnlich und Halloween-tauglich.