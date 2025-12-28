Pünktlich zum Jahreswechsel: Haare ab! Christina Hänni überrascht mit neuem Look für 2026

Alles neu pünktlich zum Jahreswechsel! Während viele noch an ihren Vorsätzen feilen, macht Christina Hänni bereits Nägel mit Köpfen. Kurz vor dem Start ins Jahr 2026 verabschiedet sich die Profitänzerin von ihrer langen Mähne - und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Christina Hänni (35) hat bei ihrem letzten Friseurbesuch deutlich mehr als nur ein paar Zentimeter schneiden lassen: Die "Let's Dance"-Profitänzerin hat Ernst gemacht und sich von satten 20 Zentimetern Haarpracht getrennt. Das Ergebnis: ein moderner Bob mit sogenannten "Curtain Bangs", der ihren Typ völlig verändert.

Bereits vor drei Tagen spannt Christina ihre Fans auf die Folter. In einem Instagram-Video zeigte sie, wie ihr Friseur Marko ohne Zögern die Schere ansetzte. Das Endresultat blieb jedoch erst einmal geheim. Zu dem Clip, in dem eine große Menge Haare zu Boden fiel, schrieb sie humorvoll: "Du bist eiskalt! Einfach im Nebensatz 20 cm weg. Hätte ich mich mental darauf vorbereitet ... Ne, wem mache ich was vor ... Hätte eh keinen Rückzieher gemacht!"

Die 35-Jährige bereut den Schritt offenbar keine Sekunge- Ganz im Gegenteil - schon das erste Styling zu Hause sorgte für Begeisterung: "War gerade das erste mal Haarewaschen mit der neuen Frisur: Gamechanger! Beste Entscheidung!"

Christina Hänni zeigt ihre neue Frisur

Jetzt lüftet die Tänzerin das Geheimnis. In ihrem neuesten Post zeigt Christina Hänni die Transition zwischen alter Frisur und neuem Haarschnitt und schreibt dazu: "Looking extra fly for 2026". Ihr eigenes Fazit: "Wer ist das im Spiegel?"

Wer nun reflexartig an das Klischee "Neue Frisur nach Trennung" denkt, liegt falsch. Christina ist nach wie vor glücklich mit ihrem Ehemann Luca Hänni (31) verheiratet. Dennoch steckt eine tiefere Bedeutung hinter dem radikalen Schnitt.

In ihrem gemeinsamen Podcast "don't worry BE HÄNNI" gewährt sie einen Einblick in ihr Seelenleben: "Ich habe das Gefühl, mein Leben befindet sich gerade im Umbruch." Auch wenn sie noch nicht ins Detail gehen kann, deutet sie große Veränderungen an. Der Haarschnitt symbolisiert für sie das Loslassen von "alter Last" und negativen Erlebnissen aus dem Jahr 2025.