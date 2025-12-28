Pünktlich zum Jahreswechsel: Haare ab! Christina Hänni überrascht mit neuem Look für 2026

Alles neu pünktlich zum Jahreswechsel! Während viele noch an ihren Vorsätzen feilen, macht Christina Hänni bereits Nägel mit Köpfen. Kurz vor dem Start ins Jahr 2026 verabschiedet sich die Profitänzerin von ihrer langen Mähne - und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Christina Hänni (35) hat bei ihrem letzten Friseurbesuch deutlich mehr als nur ein paar Zentimeter schneiden lassen: Die "Let's Dance"-Profitänzerin hat Ernst gemacht und sich von satten 20 Zentimetern Haarpracht getrennt. Das Ergebnis: ein moderner Bob mit sogenannten "Curtain Bangs", der ihren Typ völlig verändert.