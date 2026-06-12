30 Jahre Sportfreunde Stiller, zehn neue Songs: Mit "Happy Birthday" meldet sich das Münchner Trio eindrucksvoll zurück. Das Jubiläumsalbum feiert Freundschaft, Optimismus und die wiederentdeckte Lust am gemeinsamen Musizieren - authentisch, herzlich und mit eingängigen Hymnen.
30 Jahre Sportfreunde Stiller - und das Bandjubiläum feiern Peter Brugger (53), Florian "Flo" Weber (52) und Rüdiger "Rüde" Linhof (53) auf allen Kanälen. Neben dem Dokumentarfilm "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" (ARD Mediathek), dem sechsteiligen Podcast "ARD Ikonen: Sportfreunde Stiller" und jeder Menge Konzerte und Festivalauftritte seit Mai bis Oktober erscheint am 12. Juni bei Sportfreunde Stiller Records auch ein Geburtstagsalbum mit zehn brandneuen Songs.