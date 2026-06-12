30 Jahre Sportfreunde Stiller, zehn neue Songs: Mit "Happy Birthday" meldet sich das Münchner Trio eindrucksvoll zurück. Das Jubiläumsalbum feiert Freundschaft, Optimismus und die wiederentdeckte Lust am gemeinsamen Musizieren - authentisch, herzlich und mit eingängigen Hymnen.

30 Jahre Sportfreunde Stiller - und das Bandjubiläum feiern Peter Brugger (53), Florian "Flo" Weber (52) und Rüdiger "Rüde" Linhof (53) auf allen Kanälen. Neben dem Dokumentarfilm "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" (ARD Mediathek), dem sechsteiligen Podcast "ARD Ikonen: Sportfreunde Stiller" und jeder Menge Konzerte und Festivalauftritte seit Mai bis Oktober erscheint am 12. Juni bei Sportfreunde Stiller Records auch ein Geburtstagsalbum mit zehn brandneuen Songs.

Gelungenes Comeback mit "Happy Birthday" "Happy Birthday" macht von der ersten Minute an klar: Die Sportfreunde haben wieder Lust auf sich selbst. Schon der Opener "Immer noch hier" funktioniert als programmatische Begrüßung. Warme Gitarrenriffs, ein vertrauter Sportfreunde-Sound und eine Zeile, die das Lebensgefühl des Albums auf den Punkt bringt: "Wenn wer fragt, wann war unsere beste Zeit, sagen wir: zwischen Geburt und Tod." Es ist ein freundliches Manifest gegen Resignation und Altersmüdigkeit. Die Botschaft lautet: Wir sind noch da - und wir haben noch etwas zu sagen.

Dass die Band nach schwierigen Jahren wieder zueinandergefunden hat, schwingt auf dem gesamten Album mit. Die "Sportfreunde Stiller"-Doku zeigt eindrucksvoll die Krise und die zwischenzeitliche Trennung - "2017 sind wir auseinander" - des Trios. Auf "Happy Birthday" klingt davon nur noch die Erkenntnis nach, dass Gemeinschaft und Freundschaft kostbar sind.

"Wir laden uns auf" beginnt überraschend zurückhaltend, entfaltet dann aber eine wunderbare Melodie und liefert mit "Damit wir endlich wieder sind, was wir sind: Menschenskind" eine jener typisch sportfreundlichen Zeilen, die zwischen Lebensweisheit und Kneipengespräch pendeln. Die erste Single-Auskopplung "Ti amo, Italiano!" bringt anschließend Leichtigkeit und mediterranen Charme ins Spiel. Als Olympia-Song bereits bekannt, sorgt der Titel für gute Laune und dürfte auch live bestens funktionieren.

"Keine Blumen ohne Regen" - fast ein Hauch Muse

Zu den stärksten Momenten des Albums zählt "Keine Blumen ohne Regen". Die zweite Single-Auskopplung verbindet zarte Melodien mit treibendem Sound, die stellenweise sogar an die hymnische Wucht von Muse erinnert. Zwischen Synthesizer-Flächen, Gitarren und Stadion-Pop entsteht ein Song, der die Fähigkeit der Band zeigt, Optimismus nicht kitschig, sondern glaubwürdig zu transportieren.

"Ohne dich geh' ich kaputt (gehst du mit?)" überzeugt ebenso wie "Hey, Buddies!" mit seiner eingängigen Melodie. Eine kleine und irgendwie sehr persönliche Überraschung hält "Auf deinem Balkon" bereit, denn hier singen Flo Weber und später auch Rüde Linhof.

Mit "Happy" liefern die Sportfreunde schließlich genau jene Art von Stück mit Ohrwurmpotential, die man von ihnen erwartet. Nicht revolutionär, aber effektiv. Mit "Drop die Idee" und "Vergiss mir die Zukunft nicht" mit einem spacig-retrohaften Intro endet die Platte, die es auf Vinyl (30 Euro), CD (18 Euro) und Kassette (15 Euro), als Stream oder zum Download gibt.

Albumpremiere in München

Ob eines der neuen Stücke so unvergesslich wird wie "Ein Kompliment", "Applaus, Applaus" oder "54, '74, '90, 2006" steht freilich noch in den Sternen, bei der offiziellen Albumpremiere am Dienstag (9. Juni) im Münchner Volkstheater feierten rund 600 Fans die neuen Stücke jedenfalls schon mal. Von "Wohnzimmer-Konzert at it's best" war in den Reaktionen auf Instagram die Rede.

Tatsächlich fühlt sich auch das Album selbst an wie ein Abend unter Freunden: herzlich, optimistisch und immer authentisch. "Happy Birthday" ist der hörbare Beweis, dass die Sportfreunde Stiller nach 30 Jahren wieder richtig Lust am gemeinsamen Musizieren haben.