Pünktlich zu Der Teufel trägt Prada 2: Meryl Streep und Anna Wintour posieren für legendäres Vogue-Cover

Miranda trifft Anna: Meryl Streep und Anna Wintour zieren gemeinsam das Mai-Cover der "Vogue". Im Interview mit Regisseurin Greta Gerwig sprechen die Modepäpstin und die "Der Teufel trägt Prada"-Schauspielerin über ihre besondere Verbindung.
Ein Popkultur-Moment für die Ewigkeit: Pünktlich zum Erscheinen der lang ersehnten Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" haben Meryl Streep (76) und Anna Wintour (76) gemeinsam für ein Cover posiert. Fotografiert von Annie Leibovitz, zieren die echte Modepäpstin und ihre filmische Reinkarnation Miranda Priestley den Titel der Mai-Ausgabe der "Vogue".