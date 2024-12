Kim Kardashian (44) hat sich eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. In einer Story auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Bekanntheit am 6. Dezember ein Bild von einem bandagierten Fuß und Krücken. "Ich habe mir pünktlich zu den Feiertagen den Fuß gebrochen", schrieb Kardashian zu dem Foto. Wie es dazu gekommen ist, verriet sie jedoch nicht.

Eigentlich war die Unternehmerin damit beschäftigt, den Geburtstag ihres Sohnes Saint zu feiern. Der Junge wurde am 5. Dezember neun Jahre alt. Wenige Stunden vor dem Unfall-Post ehrte sie ihn mit einem eigenen Beitrag auf ihrem Social-Media-Profil. "Mein Geburtstagskind Saint wird heute neun Jahre alt. Ich bin meine Fotos durchgegangen und die meisten unserer Bilder sind Kuschelbilder. Ich möchte immer glauben, dass mein kleiner Mann für immer so kuschelig sein wird!", schrieb Kardashian unter einer Reihe von Bildern mit ihrem Nachwuchs. "Also Prost auf einen meiner Seelenverwandten, der der süßeste Junge ist. Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich."

"So gut wie alleinerziehend"

Die Verletzung wird Kardashian wohl in den kommenden Wochen in ihrem Alltag einschränken. Ob sie Unterstützung von ihrem Ex-Mann Kanye West (47) bekommen wird? Immerhin teilen die beiden neben Sohn Saint drei weitere Kinder: North (11), Chicago (6) und Psalm (5). Doch wie eine Quelle, die der Familie nahestehen soll, zuletzt gegenüber "People" berichtete, scheint sie sich nicht auf den Vater ihrer Kinder verlassen zu können. "Kanye ist leider nicht sehr oft da. Sie ist so gut wie alleinerziehend", so der angebliche Insider. Kardashian und West waren von 2014 bis 2022 verheiratet.