Pudelfreunde in Aktion: Des Pudels magischer Kern sitzt in Stuttgart-Stammheim

Am nördlichsten Ende Stuttgarts liegt am Waldrand das Gelände des Stuttgarter Pudel-Klubs. Seit 1992 lassen Hundebesitzer ihre Lieblinge hier trainieren. Warum und aus welchem Zweck?
Auch harte Hunde gibt es in Stammheim. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) befindet sich kaum einen Kilometer vom Trainingsgelände der Stuttgarter Pudelfreunde entfernt. Dennoch liegen zwischen den Orten Welten: „Unsere Hunde haben in der Regel ein sehr freundliches Wesen. Man kann sie überallhin mitnehmen“, sagt Peter Gaßner. Er war bis vor kurzem knapp 30 Jahre lang Vorsitzender des „Deutschen Pudel-Klubs e. V. (DPK) Bezirksgruppe Stuttgart“ und ist nun Stellvertreter.