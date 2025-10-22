Viele Menschen kommen gerne am Spieltisch zusammen. Das Interesse an Karten, Würfel und Co. sei stark, die Marktentwicklung gut, heißt es kurz vor Start der weltgrößten Brettspielmesse.
Essen - Zu zweit oder in der Gruppe, daheim oder bei Freunden: Gesellschaftsspiele stehen nach Branchenangaben hoch im Kurs und werden immer vielfältiger. Vor allem Familien- und Erwachsenenspiele stehen für eine Brettspielkultur in Deutschland, die sich in den vergangenen Jahren stets weiter ausdifferenziert habe, betonte Hermann Hutter, Vorstandsvorsitzender der Spieleverlage, einen Tag vor Start der "Spiel Essen 2025".