1 Donald Trump (r.) lässt sich neben UFC-Chef Dana White von der Menge feiern. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Die große Männerfreundschaft von Donald Trump und Elon Musk ist Geschichte. Unterstützung erhält der US-Präsident aber offenbar aus seinem Kampfsport-Freundeskreis.











Erneut hat Donald Trump (78) ein Mixed-Martial-Arts-Event der Ultimate Fighting Championship (UFC) besucht. Nachdem es zwischen den ehemals ziemlich besten Freunden Trump und Elon Musk (53) allerdings kürzlich zum großen Krach gekommen ist, zeigte sich der US-Präsident am 7. Juni ohne den Milliardär in Newark, New Jersey.