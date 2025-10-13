Heidi Klum dreht bereits fleißig für die neue "GNTM"-Staffel. Beim Public Walk am Potsdamer Platz bekamen Fans am Wochenende einen ersten Blick auf die neuen Model-Anwärter - auf einem regennassen Catwalk mitten in Berlin. Was über Staffel 21 schon bekannt ist.

Im kommenden Jahr steht die 21. Staffel "Germany's next Topmodel" an. Nachdem Moritz Rüdiger und Daniela Djokic die Jubiläumsstaffel dieses Jahr gewonnen haben, wird Heidi Klum (52) auch dieses Mal auf die Suche nach den besten Nachwuchsmodels gehen. Ein paar Details gibt es bereits.

Dass Klum auch wieder männliche Models sucht, steht bereits fest. Am vergangenen Samstag veranstaltete sie einen Public Walk am Potsdamer Platz in Berlin. Zahlreiche Schaulustige bekamen dabei einen ersten Blick auf die neuen Model-Anwärter, die sich auf einem nassen Catwalk beweisen mussten. Im schwarzen Leder-Komplett-Look nahm Klum vor den Kameras Platz. Unterstützung beim Dreh bekam sie von den Elevator Boys, die offenbar als Juroren mit dabei sind. Neben den Social-Media-Stars war mit Fotograf Rankin (59) auch ein "GNTM"-Urgestein vor Ort.

Nach dem Dreh wurde über die Male-Models spekuliert, die sich Heidi Klum präsentiert haben. Der ehemalige "GNTM"-Teilnehmer David Lovric teilte auf TikTok seine Eindrücke vom Dreh und analysierte die Kandidaten, die auch mit Namen und Bild am Set zu sehen waren. Die Models konnten sich wieder unabhängig von Größe, Alter und Erfahrung bewerben.

Starpower in der Jury

Auch Klum selbst gibt bei Instagram Einblicke in die neue Staffel. So veröffentlichte sie vor wenigen Tagen einen Clip mit Frauenschwarm Michele Morrone (35), der als Model und Schauspieler bekannt ist. Im Hintergrund ist das "GNTM"-Logo zu erkennen.

Choreografin Nikeata Thompson (45) und Model Lottie Moss (27) sollen ebenfalls dabei sein. Nach ihrem Oktoberfestbesuch gab Klum zudem im September einen Einblick in einen "GNTM"-Dreh, der ihr nach der Wiesn-Sause in München schwerfiel. Sie lag sichtlich erschöpft auf einem Strohballen. Wenige Tage später zeigte sie sich bei der Ankunft mit ihrem "GNTM"-Bus in Berlin. In der Hauptstadt soll sie mit ihren Models auch ein Shooting auf einem Boot veranstaltet haben, wie Clips auf Social Media zeigen.

Wann "GNTM 2026" starten wird, ist noch nicht bekannt. Für gewöhnlich feiert Klum die Premiere jedoch im Februar auf ProSieben.