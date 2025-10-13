Heidi Klum dreht bereits fleißig für die neue "GNTM"-Staffel. Beim Public Walk am Potsdamer Platz bekamen Fans am Wochenende einen ersten Blick auf die neuen Model-Anwärter - auf einem regennassen Catwalk mitten in Berlin. Was über Staffel 21 schon bekannt ist.
Im kommenden Jahr steht die 21. Staffel "Germany's next Topmodel" an. Nachdem Moritz Rüdiger und Daniela Djokic die Jubiläumsstaffel dieses Jahr gewonnen haben, wird Heidi Klum (52) auch dieses Mal auf die Suche nach den besten Nachwuchsmodels gehen. Ein paar Details gibt es bereits.