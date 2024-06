1 Fans im Fußballfieber: Zum EM-Auftakt am Freitag finden vielerorts Public Viewings statt – darunter auch wieder im Böblinger Schönbuch-Bierbarten. Foto: Drofitsch/Eibner

EM 2024 Am Freitagabend findet das Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft statt. Beim Public Viewing fiebern und feiern Fans zusammen mit. Im Kreis Böblingen bieten sich dafür wieder viele Möglichkeiten.











Was ist noch schöner, als ein Tor der eigenen Nationalmannschaft zu Hause vor dem Bildschirm zu bejubeln? Ganz klar: Für viele ist es einfach das Größte, diesen Jubel mit hunderten anderen Fans zu teilen. Dazu gehört häufig noch ein zumindest kleines oder auch größeres gastronomisches Angebot. All das wird ab Freitag wieder an verschiedenen Orten im Kreis Böblingen geboten. Wir listen einige Orte des Fußballfrosinns auf.