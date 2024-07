Public Viewing Ludwigsburg: Einfach mal den Ball flach halten

1 Auf dem Marktplatzfest konnte mit drei Musikbühnen gefeiert werden. Ein paar Kilometer weiter am Neckar im Uferstüble gab es Public Viewing. Foto: Werner Kuhnle

Der Veranstalter des Marktplatzfestes hat sich unter anderem aus finanziellen Gründen gegen ein Public Viewing beim Traditionsfest entscheiden. Und das ist gut so. Das Ehrenamt darf nicht mit Ansprüchen überfordert werden.











Link kopiert



Wenn die deutsche Mannschaft am Freitagabend zum EM-Viertelfinale aufläuft, fiebern Tausende und Abertausende mit. Daheim vor dem Fernseher, bei Freunden, im Stadion in Stuttgart oder beim Public Viewing. Sie alle träumen vom Sommermärchen 2024. Die Leidenschaft für Fußball bringt Menschen zusammen. Und das ist gut so. Das Turnier schafft besondere Momente, an die sich die Menschen noch in Jahren erinnern werden. Verständlich also der Wunsch, dass auch beim Marktplatzfest gemeinsam gefiebert werden kann, wenn das Team von Julian Nagelsmann gegen die Dänen antritt.