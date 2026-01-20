Public Viewing in Stuttgart: Heaven’s Kitchen bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ – Vegan erobert die Herzen

Das vegane Heaven’s Kitchen stellt sich bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ der Konkurrenz. Tanja Goldstein lud Mitstreiter, Stammgäste und Mitarbeitende zum Public Viewing.

Sie bezeichnet sich charmant als „den veganen Underdog“. Tanja Goldstein ist nervös vor der Ausstrahlung ihrer Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“. Die Sendung mit TV-Koch Christian Henze kommt diese Woche aus Stuttgart und Region, ausgestrahlt im analogen Fernsehen auf Kabel eins und auf der Streamingplattform Joyn. Am Montag war das Lucky’s am Markt in Waldenbuch an der Reihe, heute, am Dienstag ist es das Heaven’s Kitchen an der Theodor-Heuss-Straße.

Unsere Empfehlung für Sie Gastronomie im Fernsehen Fünf Stuttgarter Restaurants im TV-Wettstreit bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ Die neueste Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“ kommt aus Stuttgart und der Region: „Es wird spannend“, sagt Lukas Giluk von Lucky am Markt in Waldenbuch über die Ausstrahlung. Weil das etwas Besonderes ist, bei einem solchen Format mitzumachen, hat Betreiberin und Köchin Goldstein in ihre Himmelsküche geladen. Auf den Tischen warteten vegane Köstlichkeiten: Hummus, Brokkoli, Blumenkohl, fantastische Beete und luftiges Brot. Rund 50 Gäste waren gekommen, um gemeinsam die Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“ zu schauen.

Gemeinsam TV schauen, kennt man eigentlich nur von Sportevents. Hier wird eine Kochsendung im Restaurant Heaven’s Kitchen übertragen. Auf der Leinwand: Heaven’s Kitchen. Foto: Lichtgut

Das Konzept der Sendung ist simpel: Fünf Restaurants treten gegeneinander an. Die Betreiber besuchen jeden Tag ein anderes, bekommen drei Gänge serviert, bewerten das Essen, das Konzept, das Ambiente. Die Höchstpunktzahl, die man vergeben kann, liegt bei zehn Punkten. TV-Koch Christian Henze, der in den 90er Jahren im Allgäu ein Sternerestaurant hatte und mal Privatkoch bei Gunther Sachs war, führt quasi durch das Programm und gibt ebenfalls seine Meinung ab.

„Du hast den Teller vergessen“

Das Heaven’s Kitchen ist kein klassisches Restaurant. Es ist ein veganes Lokal, in dem das Menü auf Pergamentpapier statt auf Tellern angerichtet wird. Der TV-Koch Henze testet vor und meint lapidar: „Du hast den Teller vergessen.“ Tanja Goldstein stellt sich der Herausforderung und weiß, dass sie von der Teilnahme nur lernen kann: „Kochen ist Kunst. Und jemand seine Kunst zu zeigen ist immer ein Risiko. Es kann wehtun, es kann begeistern. Wir werden aber nur besser, wenn wir unsere Kunst zeigen und uns Feedback holen von Menschen, die sich damit auskennen.“

Die Tage im Oktober, als die Folgen gedreht wurden, waren lang, an die zwölf Stunden, erzählt Frederik Garlin vom Rotenberger Weingärtle. Das Ergebnis ist brutto eine Stunde zwei Werbepausen inklusive. Dennis Shipley von der Alten Kanzlei findet die Teilnahme an der TV-Sendung eine „gute Sache, egal, wie es am Ende ausgeht.“ Für ihn stehe die Vernetzung mit den anderen Teilnehmern im Vordergrund.

Tanja Goldstein freut sich über das Ergebnis. Foto: Lichtgut

Vom Menü, das ihnen auf dem Papier mit den passenden Drinks serviert wird, ist selbst der passionierte Fleischesser Shipley sehr angetan. Lobeshymnen vor der Kamera wurden im Heaven’s Kitchen mit Applaus quittiert, ebenso wie Gelächter über den Satz, dass die Theodor-Heuss-Straße nicht zu den schönsten Straßen Stuttgarts gehöre.

Schon während der Ausstrahlung reservieren Leute

Der Einblick, den Tanja Goldstein in ihrer Küche gewährte, verdeutlicht den Aufwand, mit dem sie ihr veganes Zero-Waste-Restaurant betreibt, wie sie Kräuterseitlinge in Jakobsmuscheln verwandelt und Kartoffelspäne zu Stroh frittiert. Schon während der Ausstrahlung rufen Menschen an und wollen reservieren. Auch mit dem Ergebnis zeigte man sich im Heaven’s Kitchen zufrieden: Zwei Mal wurden zehn Punkte vergeben, zwei Mal neun. Dies bedeutete zumindest am zweiten Tag die Führung.

– Am Mittwoch, 21.1. kommt die Folge mit dem Rotenberger Weingärtle

– Am Donnerstag, 22.1. die Folge mit dem Keisari

– Am Freitag, 23.1. ist der Finaltag in der Alten Kanzlei