1 Ein Ort für Fans: VfB-Anhänger schauen im Maulwurf ihrem Verein zu (Archivbild von 2017). Die WM in Katar wird dort nicht übertragen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Lichtgut/Julian Rettig

Unter den Wirten herrscht keine Vorfreude auf die in der Adventszeit stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft. Der Maulwurf und das Schlesinger schließen sich einem bundesweiten Boykott an. Die Spiele gibt es bei ihnen nicht zu sehen.









Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigt Barbara Schreiber schon eine ganze Weile, nun hat sie einen Entschluss gefasst: „Maulwurf gegen Katar!“ heißt die Devise der Wirtin, in ihrer Kneipe in Stuttgart-Vaihingen wird keines der Spiele übertragen werden. „Wir möchten kein Teil dieser Weltmeisterschaft sein, die in jeder Hinsicht gegen alles steht, was für uns Fußballfans die WM ausmacht“, erklärt sie. Auch im Schlesinger bleiben die Fernseher aus, wenn am 20. November Katar gegen Ecuador angepfiffen wird – und bis zum Finale am 18. Dezember. Bei Manfred Schuster vom Zum Dortmunder kommt ebenfalls keine WM-Euphorie auf, das Turnier will er seinen Gästen trotzdem nicht vorenthalten.