Public Viewing in Stuttgart: Bier, Bezahlung, Stände – so bereitet sich die Gastro vor

Wie bei der Meisterfeier 2007 soll es wieder eine große Sause auf dem Schlossplatz geben.

Der Platz wächst und gedeiht. Derzeit entstehen die Gastrostände für das Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Gastronom Michael Wilhelmer verrät, was das Bier kostet.











Monaco? Berlin? Oder Stuttgart? Michael Wilhelmer hat für dieses Wochenende etliche Möglichkeiten, wo er sein könnte. Nicht zum Ausspannen natürlich, zum Arbeiten. Das Catering für die Formel 1 in Monte Carlo machen die Söhne, das Restaurant in Berlin die Angestellten, der Patron ist natürlich in der Heimatstadt beim Public Viewing auf dem Schlossplatz.