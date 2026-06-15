Public Viewing in Renningen: Den TV-Bildschirm gibt’s als WM-Bonus nach dem 7:1

Ganz am Ende des Public Viewings, als schon die Interviews über die Bildschirme flimmerten, wurde noch einmal laut gejubelt. Aber es war nur eine Person. Für einen Besucher gab’s noch einen WM-Bonus in Form eines neuen 65-Zoll-Fernsehers, den der Fußball-Fan im blauen Deutschland-Trikot bei der Tombola gewonnen hat. Bei zwei Euro Einsatz pro Los ein extrem gutes Geschäft, das den 7:1-Sieg der deutschen Mannschaft deutlich versüßte.

„Wir haben drei zusätzliche Bildschirme angeschafft“, erzählt Chris vom Orga-Team der SpVgg, „weil wir den Public-Viewing-Bereich vergrößert haben – über die Tombola-Einnahmen wollen wir die größtenteils refinanzieren.“ Und weil die TVs nach der WM nicht zwingend gebraucht werden, gehen sie an Gewinner. Von der SpVgg Renningen ein kluger Schachzug – zum Fußball gehört eben auch Köpfchen, nicht nur beim Kopfball wie beim 2:1 durch Nico Schlotterbeck.

400 Fans beim Public Viewing in Renningen

Siebenmal durften sie jubeln, die knapp 400 Fußball-Fans, am Rande des Rasenplatzes des frisch gebackenen Aufsteigers in die Bezirksliga. 400, mehr dürfen nicht aufs Gelände, sonst müsste der Club verschiedene Sicherheitsauflagen erfüllen. Und das wollen die Jungs aus der Fußball-Abteilung vermeiden. „Wir müssen das ja auch organisatorisch stemmen“, betont Fußball-Chef Stefan Heimerdinger, „das Team war gut drei Wochen an den Abenden nach der Arbeit mit dem Aufbau beschäftigt.“ Insgesamt sind beim Public Viewing 25 Helfer im Einsatz – sie sind die Einzigen, die sich nicht ausschließlich dem WM-Geschehen in Houston widmen dürfen, sondern Getränke ausschenken und Rote Würste wenden.

Bei bestem Wetter herrschte beste Stimmung unter der Fußball-Fans. Foto: Jürgen Kemmner

So mancher WM-Gucker stand noch an der Bar und holte sich ein Bier, als die Fangemeinschaft nach sechs Minuten zum ersten Mal jubelte – Felix Nmecha hatte getroffen. Und während so einige gleich auf das anstehende Schützenfest anstießen, bemerkte eine in zivil gekleidete Frau (das heißt: ohne Trikot) an einem der Stehtische: „Ich würde Curaçao schon ein Tor gönnen.“ Wir wissen nicht, ob die Dame schon erfolgreiche Online-Wetten abgeschlossen oder einen dicken Lottogewinn verbucht hat – nur ein paar Minuten später stand es tatsächlich 1:1. Sie lächelte wahrscheinlich kräftig nach innen, die übrigen Fans waren latent entsetzt.

Bloß keine Blamage. Denn die Stammgäste des SpVgg-Public-Viewings erinnerten sich mit jähem Entsetzen, wie einen das überkommt, wenn auf dem weißen Original-DFB-Trikot für 180 Euro (inklusive Flock) ein fetter Klecks Rotwein landet, dass die deutsche Nationalmannschaft sowohl bei der WM 2018 als auch der WM 2022 ihr Auftaktspiel verloren hatte. Bitte kein Déjà-vu. Der eine mäkelt über Chancentod Leroy Sané, der andere über die unnötige Trinkpause in Houston – wobei in Renningen jede Sekunde irgendwo eine Trinkpause war. Aber Nico Schlotterbecks Kopf und Kai Havertz’ Fuß beim Elfmeter rückten die leicht schepse Fußball-Welt in Renningen wieder ins Lot.

Nicht alle konnten sich der deutschen Mannschaft widmen: Helfer der SpVgg am Grill Foto: Jürgen Kemmner

Jamal Musiala war kurz nach der Pause schließlich dafür verantwortlich, dass eine wohlige Entspannung einkehrte, sowohl im VIP-Bereich, wo sich die Ü-40-Fraktion gemütlich auf den Holzbänken niedergelassen hatte, als auch unter dem großen Schirm, wo die jüngere Generation U 30 in enger Mann-Frau-Deckung die Darbietung der Nationalkicker begutachtete. So richtig laut wurde es erst wieder, als Deniz Undav großformatig im TV auftauchte und man von einer Einwechslung ausgehen durfte, weil der Mann vom VfB Stuttgart ja keine Jacke überm Deutschland-Dress mehr trug. „Na wunderbar, ich hätte nicht darauf gewettet, dass Nagelsmann ihn bringt“, bemerkte einer.

Auch ein DFB-Trikot gab es zu gewinnen

Wäre die Dame ohne Trikot vom 1:1 noch dagewesen, womöglich hätte die Prophetin den Satz gesagt: „Undav macht bestimmt ein Tor.“ In Minute 78 jedenfalls war es so weit – was die Anhänger mit großem Jubel begleiteten, sodass sie durchaus im A-Block des VfB Stuttgart willkommen wären. Nach dem immer wieder gern gelebten Motto „Einer geht noch rein“ fanden sich die Renninger und die deutschen Kicker erneut zusammen – Kai Havertz setzte einen Treffer drauf, nicht wenige Fans orderten ein Getränk.

Nicht nur bei den Zuschauern, auch bei den Organisatoren herrschte wohlige Zufriedenheit. „Ich denke“, sagte Stefan Heimerdinger, „dass wir bei dieser WM das Public Viewing nicht nach drei Spielen abbauen werden.“ Übrigens: Auch der zweite Preis der Tombola konnte sich sehen lassen – ein Deutschland-Trikot mit dem Schriftzug Undav zwischen den Schultern. Vielleicht war’s sogar noch begehrter als der Fernseher.