Public Viewing in Renningen: Den TV-Bildschirm gibt’s als WM-Bonus nach dem 7:1

Das Public Viewing der SpVgg Renningen kommt gut an: Am Sonntagabend haben gut 400 Fußball-Fans den 7:1-Erfolg über Curaçao bejubelt. Ein Fan hatte besonderen Grund zur Freude.
Ganz am Ende des Public Viewings, als schon die Interviews über die Bildschirme flimmerten, wurde noch einmal laut gejubelt. Aber es war nur eine Person. Für einen Besucher gab’s noch einen WM-Bonus in Form eines neuen 65-Zoll-Fernsehers, den der Fußball-Fan im blauen Deutschland-Trikot bei der Tombola gewonnen hat. Bei zwei Euro Einsatz pro Los ein extrem gutes Geschäft, das den 7:1-Sieg der deutschen Mannschaft deutlich versüßte.