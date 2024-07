7 Am Ende war alles Mitzittern der Fans auf dem Ludwigsburger Rathaushof vergeblich. Foto: Werner Kuhnle

Beim Achtelfinale mussten die Fans auf ein gemeinsames Fußballschauen verzichten. Zum Viertelfinale hatte die Stadt Ludwigsburg ein Public Viewing organisiert – und Tausende kamen. Wir haben die Bilder.











Was für ein Fußballkrimi am Freitagabend – der am Ende für die deutsche Mannschaft und ihre Fans mit einer Niederlage endete. Tausende Anhänger des Teams von Julian Nagelsmann fieberten auf dem Ludwigsburger Rathaushof am Freitagabend mit. In unserer Bildergalerie finden Sie einige Bilder.