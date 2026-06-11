Public Viewing in Göppingen: Auch zu später Stunde können Fußballfans gemeinsam schauen

Noch scheint sich die Euphorie in Grenzen zu halten. Es sind so gut wie keine schwarz-rot-goldenen Fähnchen an Häusern oder Autos zu sehen, die beim Sommermärchen 2006 zum Stadtbild gehörten. Lediglich in einigen Geschäften, die Fan-Artikel anbieten, deutet sich an, dass am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt. Das Turnier wird in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen. Die Zeitverschiebung führt dazu, dass nach deutscher Zeit viele Spiele am späten Abend oder gar nachts angepfiffen werden. Eine Herausforderung für Vereine, Veranstalter und Gastronomen, die zum Public Viewing laden. Doch wer die Spiele zum Gemeinschaftserlebnis machen will, hat dazu ausreichend Möglichkeiten.​

Der „Barfüßer“ in Göppingen zum Beispiel verlängert seine Öffnungszeiten. Spiele, die um 22 Uhr beginnen, können die Fans bis Mitternacht in der Kneipe verfolgen. An den Wochenenden ist sogar bis 2 Uhr geöffnet, berichtet ein Mitarbeiter. Hier geht es um Partien, die erst 0 Uhr angepfiffen werden. Auch im „Tresor“ am Marktplatz können Fußballfans gemeinsam jubeln: Am Ende der Terrasse werden Fernseher und eine Leinwand aufgestellt, sagt Inhaber Lorenc Lleshaj. Auf die Entscheidung der Stadt, wie die Außenbewirtung zu später Stunde genehmigt wird, warte er noch.

Im Aztekenstadion in Mexiko Stadt wird die Fußball-WM eröffnet. Foto: IMAGO/Uwe Kraft

Die Pressesprecherin der Stadt Göppingen gibt Antwort: „Hier gilt: Spiele, die bis einschließlich 22 Uhr beginnen, dürfen auch im Freien übertragen werden. Bei Spielbeginn nach 22 Uhr und vor 6 Uhr ist keine Übertragung im Freien möglich“, erklärt Claudia Leihenseder. Bei einer Übertragung im Freien und einem Spielbeginn vor 22 Uhr dürften die Spiele in der Finalrunde bis zum Ende gezeigt werden. Die Sperrzeit gelte dann 30 Minuten nach Abpfiff. „Der Wirt benötigt dafür allerdings eine Genehmigung, die er bei der Gaststättenbehörde der Stadt Göppingen beantragen muss“, fügt Leihenseder hinzu.​

Das bei zurückliegenden Turnieren größte Massen-Fußball-Schauen in der Göppinger EWS-Arena wird es in diesem Jahr nicht geben, teilt Kasra Malek, stellvertretender Geschäftsführer und technischer Leiter der Betriebsgesellschaft, mit. Hier haben etwa bei der WM 2018 rund 5000 Fans die Partien mit deutscher Beteiligung angeschaut. Dafür wird die Auftakt-Begegnung des Nagelsmann-Teams gegen Curaçao am Sonntag um 19 Uhr im Festzelt auf dem Maientag gezeigt.

Auch in der Göppinger „City Bar“ kommen Fußballfans auf ihre Kosten: Auf mehreren Fernsehern und einer Leinwand können sie bei Bedarf auch zwei Spiele gleichzeitig verfolgen, berichtet der Wirt Paolo Dimaiuta, den viele nur als „Pippo“ kennen. „Pippo“ gehörte zu den Ersten, die das Public Viewing in der Stadt etablierten. Partien, die vor Mitternacht, also um 22 Uhr beginnen, wird er zeigen. Italien ist zum dritten Mal in Folge nicht dabei. Der City-Bar-Wirt sieht es pragmatisch: „Es ist traurig, aber keine Überraschung mehr. Aber mit dieser Fußball-Politik sollen sie lieber daheim bleiben, bevor sie gegen Südkorea oder Neuseeland in der Gruppenphase rausfliegen.“ Ein Vorteil hat das Ganze für ihn: „Ich kann mir die WM ganz entspannt anschauen und hoffe, dass Deutschland möglichst weit kommt.“​

Aber natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, um Tore und Siege gemeinsam zu bejubeln – oder eben auch nicht. Der Waldbesen beim Faurndauer FV-Sportplatz zeigt zum Beispiel alle Deutschland-Spiele. Auch im Rock-Café in Göppingen grassiert wie bei jedem Turnier wieder das Fußball-Fieber. „Wir haben draußen eine große LED-Leinwand und drinnen vier Fernseher und auch eine Leinwand“, sagt der Geschäftsführer Caner Demircan. Spiele, die um 22 oder 23 Uhr beginnen, können die Fans auch auf der Außenterrasse schauen, „das haben wir uns genehmigen lassen“. Bei ausgewählten Partien können die Gäste auch ab 0 Uhr mitfiebern, dann aber im Lokal. „Wir sind bereit und hoffen auf eine gute WM“, meint der Rock-Café-Inhaber.

Spielpläne mit Göppinger-City-Branding​

Auch die Göppinger Geschäfte beziehungsweise der Stadtmarketingverein „Göppinger City“ sind im Fußball-Fieber. „Wir haben 1000 Spielpläne zur WM mit einheitlichem Göppinger-City-Branding erstellen lassen, damit Geschäfte diese an ihre Kunden ausgeben können“, erzählt Oliver Sihler, Geschäftsführer des Marketingvereins. Die Anstoßzeiten seien natürlich nicht optimal für Public Viewings, „aber zumindest die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft beginnen zu humanen Zeiten“, sagt Sihler. Die Euphorie sei sicher nicht vergleichbar mit der EM im eigenen Land vor zwei Jahren. „Aber solch ein mediales Großereignis kann trotzdem für positive Stimmung sorgen und zur Belebung der Innenstadt beitragen“ – davon ist der Chef der „Göppinger City“ überzeugt.​

Bei Großveranstaltungen spielt natürlich immer das Thema Sicherheit eine Rolle. Die Einsatzkräfte sind gerüstet: „Die Polizei übernimmt Verantwortung und gewährleistet sichere Veranstaltungen rund um die FIFA WM 2026. Hierzu ist die Polizei personell gut aufgestellt und ausgestattet“, teilt Thomas Hagel, der Pressesprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm, mit. Die Polizei toleriere in Absprache mit den Behörden Autokorsos als Ausdrucksform der Freude. Entsprechende Absprachen fanden mit den zuständigen Behörden statt. „Autokorsos sind im Umkehrschluss jedoch kein rechtsfreier Raum“, betont Hagel.

Augenmaß und Toleranz sind gefragt​

Die Polizei hat auch dafür Sorge zu tragen, dass die Beeinträchtigung Dritter auf ein zumutbares Maß minimiert werde. Insbesondere gehe es darum, dass gefährliche Situation im besten Fall gar nicht erst entstehen. „Die Polizei wird hier immer mit einem richtigen Augenmaß einschreiten“, sagt der Sprecher.

Die Stadt Göppingen hat noch einen generellen Appell an die Bevölkerung: „Wir bitten um Toleranz für feiernde Fußballfans und Rücksicht der Fans auf die Nachtruhe. Denn trotz Fußball-WM müssen viele Menschen früh aufstehen und arbeiten.“​

Bei Bedarf werden Straßen gesperrt

Teamarbeit

Das Vorgehen der Stadt Göppingen und insbesondere des Gemeindevollzugsdiensts (GvD) unterscheidet sich nicht von dem bei früheren Fußballturnieren, teilt die Pressesprecherin Claudia Leihenseder mit. „Wir sind in enger Abstimmung mit der Polizei. Dabei werden Autokorsos durch die Polizei mit GvD-Unterstützung geleitet“, erklärt sie. Bedarfssperrungen werden vorbereitet und von den Einsatzkräften gegebenenfalls aktiviert.

Planung

In diesem Jahr gebe es kein Public Viewing im klassischen Sinn. Vorgesehen seien lediglich Spiel-Übertragungen in Außenbereichen von Gaststätten.​