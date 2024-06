1 Der ehemalige Nationalspieler Sami Khedira kommt am Sonntag zurück in seine Heimatstadt. Foto: dpa/Soeren Stache

Der aus dem Stadtteil Oeffingen stammende Nationalspieler ist am Sonntagabend im Fellbacher Rathausinnenhof zu Gast. Bereits am Nachmittag gestaltet Khedira ein Training mit U-13-Fußballern der drei Fellbacher Sportvereine.











Nicht mal eineinhalb Tage hat es gedauert, da waren die Tickets für das Public Viewing mit Sami Khedira am nächsten Sonntag, 23. Juni, in Fellbach vergeben. Der in Oeffingen aufgewachsene Fußballspieler wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Im Rathausinnenhof spricht Khedira mit Michael Bofinger, Geschäftsführer der Sportregion, und Gabriel Bieg, Geschäftsführer des TV Oeffingen, auch über die die deutsche Mannschaft, die bei der Europameisterschaft am Sonntag gegen die Schweiz ihr drittes Gruppenspiel bestreitet.