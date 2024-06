Lange wurde darauf hingefiebert – nun ist es endlich soweit. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steht in den Startlöchern. Und hier können Sie die Spiele in Stuttgart verfolgen.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht in den Startlöchern. Am Freitag geht es endlich los. Dann steigt in München das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Auch Stuttgart ist Austragungsort dieser Großveranstaltung. Dementsprechend groß ist die Vorfreude in der Landeshauptstadt. Auf dem Schlossplatz im Herzen der City wird es ein großes Public Viewing geben. Bis zu 30.000 Menschen können auf zwei großen Leinwänden dort die Spiele verfolgen.

Wem das zu viel ist, der kann die Partien auch in einem kleinerem Rahmen verfolgen. Viele Stuttgarter Bars, Kneipen oder Biergärten übertragen die Partien der Europameisterschaft. Ein Überblick ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Classic Rock Café

Im Classic Rock Café haben rund 200 Fußball-Fans Platz. Foto: Classic Rock Café/Maks Richter Fotograf Stuttgart

Das Classic Rock Café am Börsenplatz zeigt alle Spiele, die um 18 Uhr und 21 Uhr angepfiffen werden. Die Partien werden auf Großleinwände und Fernsehgeräten gezeigt. Laut Classic Rock Café haben rund 150 bis 200 Menschen Platz – über das Online-Portal der Lokalität können Fußball-Fans vorab einen Tisch reservieren. Auf der Terrasse kann man die Spiele im Freien schauen. Zum Essen gibt es traditionelle amerikanische Küche.

Palm Beach

Der Außenbereich des Palm Beach in Bad Cannstatt. Foto: Palm Beach/Privat

Das Palm Beach an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt überträgt die Spiele der Europameisterschaft auf einer Leinwand und auf über 60 Fernsehgeräten. Zirka 1200 Menschen finden in der Lokalität einen Platz – es gibt auch einen großen Außenbereich. Reservierungen sind derweil online auf der Homepage des Palm Beach möglich. Und warum sollten Fußball-Fans dort die Spiele schauen? „Näher an der EM kann man in Stuttgart nicht sein, wir sitzen direkt neben der Stuttgart-Arena“, so die Antwort der Gaststätte.

The Corner

The Corner ist bei Fußball-Fans sehr beliebt. Foto: The Corner/Privat

Ebenfalls in Bad Cannstatt befindet sich die unter Fußball-Fans beliebte Bar „The Corner“. Auch hier am Wilhelmplatz 1 werden die Partien der EM gezeigt. Zur Verfügung stehen eine Großleinwand und insgesamt drei TV-Geräte. Etwa 140 Gäste haben im „The Corner“ Platz – Reservierungen werden angenommen. „Wir haben geplant, dass es bei jedem Deutschland-Sieg ein Schnaps aufs Haus gibt“, so die Bar gegenüber unserer Redaktion. „Die meisten unserer Gäste sind leidenschaftliche Fußball-Fans. Daher herrscht bei uns immer eine super Stimmung wenn Fußball gezeigt wird“, verspricht The Corner.

Biergarten im Schlossgarten

Der Biergarten im Schlossgarten hat Platz für 2000 Menschen. Foto: Biergarten/Sonya Merz

Sehr beliebt bei Fußball-Fans ist auch der Sonya-Merz-Biergarten im Schlossgarten. Seit 2004 wird hier bei Welt- oder Europameisterschaften zusammen gefeiert, gezittert und gelitten. Auch in diesem Jahr werden dort die Spiele auf einer 6x3 Meter großen Leinwand gezeigt. Diese wird laut Sonya Merz so positioniert, dass alle Gäste einen „perfekten“ Blick darauf haben werden. Insgesamt bietet der Biergarten Platz für 2000 Gäste. Für das Public Viewing wird es eine Überdachung geben. Reservieren kann man derweil nicht. Ein DJ soll vor und nach den Spielen den Fans einheizen. Zudem ist vor jedem Deutschland-Spiel ein Fassanstich geplant. Auch wird es verschiedene Gewinnspiele geben.

Gasthaus Bären

Im Gasthaus Bären werden die Deutschland-Spiele gezeigt – alle weiteren auf Nachfrage. Foto: Gasthaus /Bären

Das Gasthaus Bären an der Paulinenstraße in Stuttgart überträgt die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft. Alle anderen Partien gibt es laut Lokalität auf Nachfrage. Gezeigt werden die Spiele drinnen auf vier TV-Geräten – im Freien werden drei Leinwände aufgebaut – darunter eine auf dem Rasen. Zu den Spielen werden Fußball-Klassiker wie Bratwurst oder ähnliches angeboten. Im Innern des Gasthauses haben rund 140 Menschen Platz. Im Außenbereich finden rund 50 oder mehr Menschen Platz. Reservierung sind möglich und auch erwünscht. „Wir haben jetzt schon viele Anfragen“, teilt uns der Bären mit.

Schwabengarten

Der Schwabengarten in Leinfelden-Echterdingen. Foto: Privat/Schwabengarten

Im Schwabengarten in Leinfelden-Echterdingen werden alle Spiele der Europameisterschaft übertragen. Gezeigt werden die Partien auf einer 4x6 Meter großen Leinwand und mehreren TV-Geräten. „Jeder Fan wird einen guten Blick haben“, verspricht der Schwabengarten. Bei Deutschland-Spielen sind keine Reservierungen möglich – bei allen anderen Partien dagegen schon. Der Mindestverzehr bei DFB-Spielen liegt bei fünf Euro.

„Alte Schule“ in Gablenberg

Die „Alte Schule“ in Stuttgart Ost zeigt die Spiele der EM. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Auch der Pub „Alte Schule“ ist eine Institution in Sachen gemeinsames Fußballschauen. Seit 2005 ist der beliebte Pub im Stuttgarter Osten an der Gablenberger Hauptstraße offizieller Fantreff des VfB Stuttgart. Während der nächsten vier Wochen werden natürlich auch die Spiele der Europameisterschaft gezeigt. Mehrere Bildschirme stehen dafür parat. In der „Alten Schule“ stehen die Chancen zudem gut, dass man den ein oder anderen Fußball-Fan von der Insel trifft.

Schräglage Beach Bar

In der Schräglage Beach Bar werden alle Spiele der EM gezeigt. Foto: Privat

Fußball der Extraklasse gibt es auch in der Schräglage Beach Bar auf der Gerber-Terrasse zu sehen. Zudem verspricht der Veranstalter dank eines „Urban Beach“ Strandfeeling inklusive guter Musik und guten Getränken. Ab 15 Uhr ist die Schräglage Beach Bar geöffnet – alle Spiele der EM werden gezeigt.

Wirtshaus Garbe

Das Wirtshaus Gabe in Plieningen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Lichtgut/Julian Rettig

Das Wirtshaus Garbe in Stuttgart-Plieningen wird ebenfalls die Spiele der Europameisterschaft übertragen. „Fußball stilvoll genießen“, heißt auf ihrem digitalen Flyer auf Instagram. Zu sehen sein werden die Partien im Biergarten der Wirtschaft. Reservieren wird derweil empfohlen.

Wirtshaus zum Hotzenplotz

Im Wirtshaus zum Hotzenplotz ist man schon in EM-Stimmung. Foto: jor

Eine beliebte Kneipe unter Fußballfans ist auch das Wirtshaus zum Hotzenplotz an der Silberburgstraße. Natürlich werden dort in den kommenden vier Wochen auch die Partien der Europameisterschaft gezeigt. Insgesamt stehen dafür zwei Leinwände und drei große Fernsehgeräte zur Verfügung. Reservierungen sind möglich – allerdings nicht bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft.

O`Reilly`s Irish Pub

Cillian O`Reilly freut sich auf die EM. Foto: jor

Im Stuttgarter Westen freut sich Cillian O`Reilly auf Fußball-Fans aus ganz Europa. Der Besitzer des O`Reilly`s Irish Pub an der Reuchlinstraße wird während der EM auch Bier aus Schottland ausschenken. „Wenn die Schotten in Stuttgart spielen, werden auch viele Fußball-Fans von der Insel hier sein – darauf freue ich mich“, erzählt er. In seinem Pub zeigt er natürlich auch alle anderen Spiele ohne englische oder schottische Beteiligung.

Laternchen

Das Laternchen im Stuttgarter Westen. Foto: jor

In der gleichen Straße gegenüber befindet sich die beliebte Kneipe Laternchen. Auch hier werden die Spiele der EM auf insgesamt fünf TV-Geräten gezeigt. Auch im Außenbereich der Kneipe kann geschaut werden. Reservierungen werden entgegengenommen.

Palmenhof

Insgesamt fünf TV-Geräte stehen im Palmenhof zu Verfügung.

Im Palmenhof an der Rotenwaldstraße steht der Fußball in den kommenden vier Wochen im Fokus. Dort werden die Spiele der Europameisterschaft auf insgesamt fünf TV-Geräten übertragen. Auch im dazugehörigen Außenbereich der Kneipe werden die Parteien gezeigt. Serviert werden dazu unter anderem griechische Spezialitäten. Reservierungen werden derweil entgegengenommen.

Public Viewing im Stadtpalais

Das Stadtkind lädt ins Stadtpalais ein Foto: Stadtkind

Am 21. Juni lädt das Stadtkind zum EM-Public-Viewing ins Stadtpalais ein. Bei der einmaligen Aktion werden auch Bartek von den Orsons und Daniel Kalajdžić von den Stuttgarter Kickers zu Gast sein. Geschaut wird das Spiel Österreich gegen Polen. Inklusive Schnaps, Spiele und DJ-Action.

Pirates The Rock Mezé Bar

Auch auf dem Jakob-Heine-Platz in Bad Cannstatt kann gemeinsam in der Menge gejubelt werden. Übertragen werden die Spiele dort auf einer großen LED-Leinwand. Das Piratés wird neben verschiedenen Getränken auch traditionellen Gyros anbieten.

Ihre Kneipe, Wirtschaft oder ihr Biergarten fehlt in der Auflistung? Schicken Sie gerne eine Mail mit den wichtigsten Infos und einem Bild an teams-digital-unit@mhsdigital.de. Dann nehmen wir Sie mit auf.