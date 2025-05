1 Public Viewing im Mai 2007, als der VfB Deutscher Meister wurde. Foto: Steffen Honzera

Aprilwetter im Mai ist für das Wochenende mit dem DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld angesagt. Sonne und Regen wechseln sich ab.











Durchwachsene Wetternachrichten für VfB-Fans am Pokal-Wochenende: Ohne Verlängerung und Elfmeterschießen braucht man auf dem Heimweg vom Public Viewing am Samstagabend in Stuttgart wohl keinen Regenschirm. Ab 23 Uhr ist allerdings leichter Regen vorhergesagt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).