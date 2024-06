Public Viewing auf den Fildern: Hier kann man draußen das EM-Achtelfinale schauen

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Samstag um 21 Uhr ihr erstes Spiel in der K.o-Runde der Heim-EM bestreitet, kann man auf den Fildern an einigen Orten draußen und gemeinsam mit anderen schauen. Wir listen einige Möglichkeiten auf.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im dritten Spiel der Fußball-Europameisterschaft zwar lange schwer getan, nach dem späten Ausgleichstreffer durch Niclas Füllkrug gegen die Schweiz war der Gruppensieg aber perfekt. Damit steht fest, dass die Nationalelf am Samstag, 29. Juni, um 21 Uhr in Dortmund gegen den Zweiten aus der Gruppe C im Achtelfinale stehen wird. Dass das Team von Julian Nagelsmann in der K.-o.-Runde der Heim-EM stehen wird, war bereits nach dem Sieg gegen Ungarn vor einer Woche klar. Lediglich Terminierung und Gegner hingen vom Ergebnis der Partie gegen die Schweiz ab. Egal, ob man schon vom ersten EM-Tag an oder erst mit dem Einzug ins Achtelfinale so richtig mitfiebert – wer das unter freiem Himmel und gemeinsam mit anderen machen will, hat auf den Fildern viele Möglichkeiten dazu. Wir listen einige auf.

Schwanen-Bräu Bernhausen Das Schwanen-Bräu in Filderstadt-Bernhausen zeigt auf seiner Terrasse die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf drei großen Bildschirmen. Das Wirtshaus befindet sich mitten im Ortskern in der Bernhäuser Hauptstraße 36. Auf den Tisch kommen regionale Gerichte, die Produkte kommen von heimischen Lieferanten. Schwanen-Bräu Pils und Weißbier sind hausgebraut.

Uhlberghalle In Filderstadt-Bonladen kann das Team von Julian Nagelsmann an der Uhlberghalle angefeuert werden. Während die Spiele auf einer Großbildleinwand in der Halle laufen, in der bis zu 800 Personen Platz haben, ist das Gelände drumherum für Geselligkeit und Party reserviert. Der Eintritt ist frei. Ehrenamtliche verkaufen Grillgut und schenken Bier, Wein, Sekt und Antialkoholisches aus.

Hasenheim Bonlanden Auch im Hasenheim in Filderstadt-Bonlanden kann nur drinnen geschaut werden. Zwar gibt es dort auch einen Biergarten, Fußballfans kommen aber nur im überdachten Bereich auf ihre Kosten, heißt es seitens der Lokalität auf Nachfrage unserer Redaktion. Das schwäbische Restaurant befindet sich in der Oberdorfstraße 100. Reserviert werden kann unter 07 11/7 77 64 62.

Paulaner am Kirchplatz Im Paulaner-Biergarten am Kirchplatz in Echterdingen gibt es die Spiele der Nationalelf auf einer großen LED-Leinwand zu sehen. Neben zig Bänken und Tischen stehen ein Bierwagen und eine Grillhütte in der Burgstraße 6. Wer etwas zu essen und trinken will, muss sich dort selbstbedienen, Reservierungen sind im Außenbereich nicht möglich.

Schwabengarten Im Schwabengarten in Leinfelden kommen nicht nur Deutschland-Fans auf ihre Kosten. Beim Public Viewing in der Stuttgarter Straße 80 gibt es „alle Spiele live und in voller Länge“, ist auf der Internetseite zu lesen. Die Leinwand, auf der die Spiele zu sehen sind, sei die größte auf der Filderebene, heißt es weiter. Bei den Spielen der deutschen Nationalelf ist ein Mindestverzehr in Höhe von fünf Euro Pflicht.

Waldgasthof Schmellbachtal Im Waldgasthof Schmellbachtal bei Oberaichen kann EM-Fans das Wetter egal sein. Fürs Public Viewing gebe es „eine Indoor- und Outdoorvariante“, informieren die Betreiber. Und auch die Öffnungszeiten seien an die EM angepasst worden: Bei den Spielen um 21 Uhr habe die Küche immer – auch sonntags – bis 20 Uhr geöffnet. Während der Partien gebe es weiterhin Sacks und EM-Specials, wie Halbe für 3,90 Euro und Rote Wurst für 3,50 Euro. Am Samstag wird nicht nur das Spiel mit deutscher Beteiligung um 21 Uhr, sondern auch das Spiel um 18 Uhr gezeigt. Die Viertelfinale am Freitag, 5. Juli, und Samstag, 6. Juli, jeweils um 21 Uhr, kann man im Waldgasthof ebenso anschauen wie das Halbfinale am Dienstag, 9. Juli, und das Finale am Sonntag, 14. Juli, ebenfalls jeweils um 21 Uhr. Die Gastronomie weist darauf hin, dass es währen des Turnierverlaufs zu Anpassungen und weiteren Übertragungen kommen kann.

Restaurant und Biergarten Linde Dass im Restaurant und Biergarten Linde Im Spitzhau 13 in Oberaichen EM-Stimmung herrscht, ist dank zig unterschiedlicher Nationalflaggen der am Turnier teilnehmenden Länder nicht zu übersehen. Auf zwei Bildschirmen kann draußen geschaut werden, zu essen gibt es Speisen aus Kroatien, Deutschland und Holzofenpizza.

Wirtshaus Garbe In unmittelbarer Nähe zur Universität Hohenheim in der Filderhauptstraße 136 in Stuttgart-Plieningen zeigt das Wirtshaus Garbe in seinem Biergarten „alle wichtigen Spiele“. Reservierungen werden unter info@wirtshausgarbe.de entgegengenommen.

Vaihinger Wirtshaus Auch im Biergarten des Vaihinger Wirtshauses in der Hauptstraße 51 kann man nicht nur die deutsche Mannschaft anfeuern. Lediglich das Achtelfinale, das ausschließlich beim Pay-TV-Sender Magenta TV läuft, wird nicht gezeigt. Welches das sein wird, steht zwar noch nicht fest, das Deutschland-Spiel aber keinesfalls. Sonst flimmern von Montag bis Samstag (sonntags ist geschlossen) alle Spiele über die Bildschirme.

Katzenbacherhof Im Biergarten auf dem Katzenbacher Hof in Stuttgart-Vaihingen kann man ebenfalls mit der Nationalelf mitfiebern. Bei der Lokalität handelt es sich um einen der größten Biergärten Stuttgarts, umgeben von Wald und Wiesen.