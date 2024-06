Erlebt die Fußball-Europameisterschaft 2024 live aus der Stuttgarter Fanzone am Schlossplatz. Hautnahe Eindrücke vom Public Viewing, den Essens- und Getränkeständen sowie den Fan-Angeboten.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange, und wir sind live vor Ort im Herzen der Stuttgarter Fanzone auf dem Schlossplatz! Begleiten Sie uns auf einer spannenden Tour durch das Zentrum des Fußballfiebers, wo bis zu 30.000 Fans gemeinsam auf riesigen Leinwänden die Spiele der Europameisterschaft verfolgen können.

Der Schlossplatz ist der Dreh- und Angelpunkt für alle Fußballfans. Riesige Leinwände, eine mit 144 Quadratmetern und eine mit 63 Quadratmetern, garantieren beste Sicht auf jedes Spiel. Ab dem 14. Juni können Fans hier das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland live mitverfolgen.

Lesen Sie auch

Spiele in Stuttgart

- Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr: Slowenien – Dänemark (Gruppe C)

- Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr: Deutschland – Ungarn (Gruppe A)

- Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr: Schottland – Ungarn (Gruppe A)

- Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr: Ukraine – Belgien (Gruppe E)

- Freitag, 5. Juli, 18 Uhr: Viertelfinale (evtl. mit der DFB-Auswahl)

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Fanzone Schlossplatz bietet eine Vielzahl an Essens- und Getränkestände, die keine Wünsche offen lassen. Von klassischen Fußball-Snacks bis hin zu internationalen Gerichten – hier wird jeder fündig. Ein Highlight ist die nahegelegene Fanzone Schillerplatz, die mit regionalen Spezialitäten und einem besonderen Fokus auf vegetarische und vegane Optionen aufwartet.

Die Fanzonen in Stuttgart sind täglich von 12 bis 24 Uhr geöffnet, an Nicht-Spieltagen bis 23 Uhr. Der Eintritt ist auf allen Plätzen – bis auf das Eröffnungskonzert am 13. Juni – frei.