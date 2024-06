So feiern Fans in Ludwigsburg den Einzug ins Achtelfinale

Public Viewing am Neckar

5 Eine emotionale Achterbahnfahrt erlebten die Fans im Uferstüble in Ludwigsburg. Foto: Werner Kuhnle

Im Biergarten in Hoheneck haben mehrere hundert Fußballbegeisterte beim Public Viewing auf den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Dänemark angestoßen.











Während in der Innenstadt beim Marktplatzfest gefeiert wurde, zitterten am Samstagabend im Uferstüble in Hoheneck mehrere hundert Fußballfans mit der deutschen Mannschaft mit – und das bei tropischen Temperaturen.