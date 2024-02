Pubertär oder politisch?: Warum Eislinger Stadträte mit einem Fotokalender provozieren

1 Auf den Eklat beim Kreisellauf spielt dieses Kalenderblatt an. Foto: Giacinto Carlucci

Eine Person mit Pistole am Kopf und Dynamitstange in der Hand – dieses Kalendermotiv sorgt in Eislingen im Kreis Göppingen derzeit für Gesprächsstoff. Hinter dem umstrittenen Werk stehen drei Stadträte. Das sind die Hintergründe.











Link kopiert



Drei Stadträte aus zwei Fraktionen mit verschränkten Armen unter der Bahnunterführung, davor reckt eine Frau eine alte Vorderladerbüchse in die Höhe. Ein androgynes Wesen in Startposition. Auf ihren/seinen Kopf ist eine Pistole gerichtet, in der Hand soll eine Stange Dynamit den Staffelstab symbolisieren. „Was soll daran lustig sein? Das soll doch die MfE mal erklären“, sagte Hans-Ulrich Weidmann laut einer MfE-Mitteilung jüngst beim Neujahrsempfang der Eislinger SPD mit Blick auf den Kalender 2024 des Vereins Menschen für Eislingen (MfE).