Psychotherapeutische Versorgung: Wollen Krankenkassen an der Psychotherapie sparen?

Betroffene von psychischen Krankheiten müssen Monate auf einen Therapieplatz warten – oder privat bezahlen. Dennoch plant der GKV-Spitzenverband offenbar Honorarkürzungen.
Die Krankenkassen planen die Honorare für alle psychotherapeutischen Leistungen pauschal um zehn Prozent zu kürzen. Nach den Vorstellungen des GKV-Spitzenverbandes soll das Vorhaben noch in diesem Jahr greifen. Darüber hatte zuerst das Deutsche Ärzteblatt berichtet. Laut dessen Informationen „dränge“ der GKV-Spitzenverband auf eine Abwertung der Honorare um zehn Prozent, heißt es im Ärzteblatt.