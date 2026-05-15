Mitten in der Nacht verliert Birgit Mellau ihren Mann bei einem Unfall. Als die Polizei vor der Tür steht, beginnt für sie ein Albtraum. An ihrer Seite: Monika Friedrich vom DRK.
In manchen Momenten trifft sie der Schmerz noch immer wie ein Dolch mitten ins Herz. Und dann ist der Unfalltod ihres Mannes vor 18 Jahren wieder präsent. Die Rutesheimerin Birgit Mellau – wir haben ihren Namen auf Wunsch anonymisiert – wurde damals um Mitternacht aus dem Schlaf gerissen. Die Polizei stand vor der Tür. Da wusste sie, es ist etwas Schlimmes passiert. An diesem Abend war ihr Mann mit einem Freund unterwegs gewesen. Auf der Rückfahrt passierte das Unglück. „Mein Mann ist noch an der Unfallstelle verstorben“, sagt Mellau. Ein Albtraum. Aufgefangen wurde sie in dieser Nacht im ersten Moment von Monika Friedrich. Die Rutesheimerin ist seit 25 Jahren ehrenamtlich bei der psychologischen Notfallversorgung (PSNV) des Deutschen Roten Kreuzes im Kreisverband Böblingen tätig. Seit zehn Jahren in leitender Funktion.