Psychologie: Multitasking stößt laut Studie auch mit Übung an Grenzen

Viele Menschen glauben, mit genug Training mehrere Dinge gleichzeitig erledigen zu können. Eine neue Studie stellt diese Annahme jedoch infrage.
Halle - Auch mit viel Training kann das menschliche Gehirn zwei Aufgaben nicht wirklich gleichzeitig erledigen. Stattdessen arbeitet es diese Aufgaben weiterhin nacheinander ab, wie eine im Fachjournal "Quarterly Journal of Experimental Psychology" veröffentlichte Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Fernuniversität in Hagen und der Medical School Hamburg zeigt.