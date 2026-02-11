Korruption ist weltweit ein großes Problem. Doch sind auch Kinder für Bestechung anfällig? Eine internationale Studie hat die Rolle von Alter und Kultur untersucht.
Durham - Kinder reagieren auf Bestechung je nach Alter unterschiedlich. Einer Studie zufolge lehnen Kinder Bestechung nicht von Anfang an ab, sondern diese Haltung entwickelt sich mit zunehmendem Alter. Das scheint vor allem an der kognitiven Entwicklung zu liegen, wie ein Forschungsteam um Bolivar Reyes-Jaquez von der US-amerikanischen University of New Hampshire nach Versuchen mit Hunderten von Kindern im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B" schreibt.