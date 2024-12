Psychologie: Allein und zufrieden: Wie Juliane Hartmann ihren Weg als Single fand

1 Katze statt Mann? Glaubt man sozialen Netzwerken bevorzugen immer mehr junge Frauen heutzutage das Lebensmodell kinderlose Katzenfrau. Foto: IMAGO//lev dolgachov

Immer mehr Menschen in Deutschland sind Single. Vor allem junge Frauen setzen häufiger als früher auf enge Frauenfreundschaften und Haustiere. Die kinderlose Katzenfrau ist für sie kein Schimpfwort mehr, sondern ein Kompliment. Juliane Hartmann aus Heilbronn erzählt, wie sie ohne Partner ihr Glück gefunden hat.











Allein ins Kino zu gehen oder den Silvesterabend ohne Begleitung zu verbringen – für viele undenkbar. Für Juliane Hartmann (Name geändert) wurde es zur Realität. Vor drei Jahren hat sich die 34-Jährige, die in einem kleinen Dorf in der Nähe von Heilbronn lebt, von ihrem letzten Partner getrennt. Seitdem ist sie Single.