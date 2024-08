Psychologen klären auf: Wenn Streit am Zaun eskaliert - Mehr Gewalt unter Nachbarn

1 Immer wieder enden Nachbarschaftsstreits am Gartenzaun in Gewalt. (Symbolbild) Foto: littleny - stock.adobe.com

In Sachsenheim eskaliert ein Nachbarschaftsstreit so heftig, dass am Ende ein Mann tot ist. Kein Einzelfall - immer häufiger enden Streits am Gartenzaun in Gewalt. Was sagen Experten dazu?











Eine Hecke, die zu weit über den Zaun wuchert, laute Musik bis spät in die Nacht, überfüllte Mülltonnen, die im Weg stehen: Unter Nachbarn kann es schnell mal zu Konflikten kommen. Immer häufiger enden Streitigkeiten am Gartenzaun aber auch in Gewalt. Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr bei Straftaten unter Nachbarn 4160 Menschen verletzt. Das waren gut fünf Prozent mehr als noch im Jahr zuvor und gut 13 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.