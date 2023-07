1 Die Maske ist zum Symbol der Corona-Pandemie geworden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Stuttgart - Die Corona-Pandemie bringt viele Menschen an ihre Grenzen. Seit Monaten werden immer wieder neue Maßnahmen entwickelt, um das Virus in den Griff zu bekommen. Arbeitgeber fordern ihre Belegschaft zum Homeoffice auf, eine Reise in ein plötzliches Risikogebiet zieht eine mehrtägige Quarantäne nach sich und Menschen, die zur Risikogruppe zählen, meiden seit Monaten jeglichen Kontakt. Was macht das mit den Menschen?