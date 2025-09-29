Psycho-Tricks im Netz: Was sind sogenannte Dark Patterns?

Manipulative Designtricks im Internet, die User zu ungewollten Klicks und Käufen animieren? Was Dark Patterns sind und woran man sie erkennt.
Beim Surfen im Internet oder beim Einkaufen in Online-Shops begegnen Nutzer häufig Designentscheidungen, die nicht zufällig gewählt sind. Diese sogenannten "Dark Patterns" sind Gestaltungsmuster, die das Verhalten von Konsumenten gezielt beeinflussen sollen. Sie führen etwa dazu, dass zusätzliche Produkte im Warenkorb landen, Newsletter ungewollt abonniert werden oder die Kündigung eines Vertrags deutlich komplizierter erscheint als der Abschluss.