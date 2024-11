Psycho-Tricks beim Einkaufen: Wie Supermärkte Kunden überlisten

1 Wenn Kinder beim Einkauf dabei sind, führt das oft zu Auseinandersetzungen darüber, was im Supermarkt gekauft werden soll. Foto: /IMAGO/Vira Simon

Supermärkte verführen uns dazu, mehr zu kaufen, als wir eigentlich brauchen. Die Tricks der Betreiber sollen zu Spontankäufen verleiten. Dem kann man vorbeugen – auch indem man lieber ohne Kinder einkaufen geht.











Link kopiert



Brot, Eier, eine Packung Milch und eine Gurke: Eigentlich wollte man nur schnell noch ein paar Kleinigkeiten im Supermarkt besorgen. Und trotzdem ist der Einkaufwagen am Ende wieder gut gefüllt. Schnell noch ein paar Süßigkeiten obendrauf und am Tiefkühlregal noch ein paar Sachen auf Vorrat eingekauft, obwohl man auf die Produkte eigentlich gut verzichten könnte. Und am Obstregal gab es die zwei Kilo Orangen zum Preis von einem – ein Schnäppchen, da musste man ja einfach zuschlagen, selbst wenn man so viele Orangen gar nicht allein essen kann.