1 Eine Frau soll an einer Tankstelle randaliert haben. Ob ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar. Foto: dpa/Jens Büttner

Eine 44-Jährige soll an der Shell-Tankstelle in der Schwarenbergstraße ausgerastet sein und einem Mann, der tankte, in den Schritt gefasst haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Polizeibeamte haben am Sonntagvormittag an der Shell-Tankstelle in der Schwarenbergstraße in Stuttgart-Ost eine 44 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die dort offenbar randaliert hat. Außerdem soll sie einen Mann sexuell belästigt haben.