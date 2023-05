1 Was tun, wenn ein Nachbar aggressiv auftritt? Helfende Hände zu finden, ist mitunter schwer. Foto: imago images/Rolf Poss

Immer wieder werden psychisch kranke Menschen für ihr Umfeld gefährlich. In Kornwestheim wollen sich nun Nachbarn wehren und jemanden aus seiner Wohnung werfen. Können sie das?









Einige Anwohner in Kornwestheim haben Angst. In ihrer Nachbarschaft wohnt ein Mann, der offenbar nicht selten mit Sprüchen wie „Ich bring dich um“ und „Ich schlitz euch auf“ auf die Straße geht. Das berichten zwei Nachbarn im Gespräch mit unserer Zeitung. Demnach sei der Mann vor ein paar Jahren mit einer Armbrust auf dem Balkon gestanden und habe auf Menschen gezielt. Auch seine Mutter, bei der er offenbar wohnt, soll er geschlagen haben. Vor wenigen Monaten war – wohl zum wiederholten Mal – die Polizei vor Ort, nachdem der Mann einen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben soll. Die Beamten haben ihn in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, weil er laut ihrer Einschätzung in einem Ausnahmezustand war.