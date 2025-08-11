Psychisch kranke Straftäter: Was sagt der Handel zum geplanten Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?

Handel und Gewerbe schauen sehr kritisch auf die Pläne des Landes für eine forensische Psychiatrie in Stuttgart-Bad Cannstatt. Sozialminister Lucha plant nun eine Infoveranstaltung.
Der geplante Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt sorgt seit Monaten für heftige Diskussionen. Nun will das baden-württembergische Sozialministerium in die Offensive gehen. Nach Angaben einer Sprecherin plant es nach den Sommerferien eine öffentliche Veranstaltung mit Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), der dann erstmals direkt den Fragen der Bürger gegenübersteht. Die Vorbereitungen dazu seien im Gange. Sobald das Konzept feststehe, werde der Termin öffentlich bekannt gegeben und die Bürgerschaft dazu eingeladen, teilte seine Sprecherin weiter mit.