Psychisch kranke Straftäter: Was sagt der Handel zum geplanten Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?

Handel und Gewerbe schauen sehr kritisch auf die Pläne des Landes für eine forensische Psychiatrie in Stuttgart-Bad Cannstatt. Sozialminister Lucha plant nun eine Infoveranstaltung.

Der geplante Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt sorgt seit Monaten für heftige Diskussionen. Nun will das baden-württembergische Sozialministerium in die Offensive gehen. Nach Angaben einer Sprecherin plant es nach den Sommerferien eine öffentliche Veranstaltung mit Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), der dann erstmals direkt den Fragen der Bürger gegenübersteht. Die Vorbereitungen dazu seien im Gange. Sobald das Konzept feststehe, werde der Termin öffentlich bekannt gegeben und die Bürgerschaft dazu eingeladen, teilte seine Sprecherin weiter mit.

Gespräch mit OB Nopper, Lucha und Ärzteschaft steht noch aus

Auch auf anderer Ebene steht seit Wochen ein mögliches Gespräch des Sozialministers mit Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und den Vertretern der hiesigen Ärzteschaft aus. Ein Termin ist noch nicht bekannt. Bei dem Gespräch will Nopper eigenen Angaben zufolge alternative medizinische Nutzungen statt einer forensischen Psychiatrie in Bad Cannstatt diskutieren. So habe Nopper Minister Lucha darauf hingewiesen, dass der Standort in Bad Cannstatt kein idealer Standort für eine derartige Einrichtung sei, da sich im Umfeld bereits soziale Brennpunkte befänden, hatte ein Sprecher des Oberbürgermeisters erklärt. Der Grünen-Minister hatte den Einwand zurückgewiesen und betont, dass die Standortentwicklung im alleinigen Zuständigkeitsbereich des Landes liege und es kein Mitwirkungsrecht der Stadt gebe.

GHV-Vorstandsmitglied Gerhard Bach. Foto: Iris Frey

Von der Einrichtung hängt nach Auffassung des Gewerbe- und Handelsvereins Bad Cannstatt gleichfalls die Zukunft des Stadtbezirks ab. Sprecher Gerhard Bach sagte, so habe er sich schon gefragt, warum man nicht neu in der Region plane, wenn man wisse, dass der Bedarf für Plätze für psychisch kranke Straftäter so groß sei. Er warf dem Sozialministerium „mangelnde Sensibilität“ in der Bewertung des Standortes in Bad Cannstatt vor. Bekanntlich liegt das ehemalige Rotkreuzkrankenhaus mitten im Wohngebiet ohne große Abstände zu den Wohnhäusern.

Kritik an Informationspolitik des Sozialministeriums von Manfred Lucha

Auch kritisierte er, dass die Bürger zu spät über die Pläne informiert worden seien. Gegner des Vorhabens bewerten die bisherige Informationsveranstaltung als Farce. Bach monierte, dass das Land die Lösung mit der Kabinettsentscheidung getroffen habe und diese sich jetzt „eher zurecht rede“ und die Bedenken von Ärzten, Bürgern, Anwohnern, Gewerbe und Handel abweise. Kritisch bewertet wird auch, dass die geplante Klinik keine Außenanlagen habe, wie dies in anderen Einrichtungen der Fall sei. Der Vertreter von Gewerbe und Handel fragte, ob die Cannstatter als „Sozialtherapeuten im Live-Versuch“ dienen sollten.

Handel und Gewerbe hofft auf positive Entwicklung ohne Hängepartie

Bach hofft auf eine positive Entwicklung des Umfelds rund um das leerstehende Klinikareal. Er forderte, dass der Rückbau der Schöne Straße zur Fahrradstraße und die Pläne für die Badstraße von der Stadt Stuttgart bald umgesetzt werden, die Mittel seien ja bewilligt. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste für uns.“ Hoffnung würden die Entwicklung der Neckarvorstadt, das Konzertforum und des Wilhelmsplatzes geben. „Das Schlimmste für Bad Cannstatt wäre eine jahrelange Hängepartie.“