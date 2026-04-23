Nach einer Darmverdrehung musste Samuel Dohmen Anfang April notoperiert werden. Jetzt meldet sich der einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidat mit einem Gesundheitsupdate: Seine Wunde hat sich entzündet.
Knapp drei Wochen nach einer lebensbedrohlichen Notoperation hat sich Samuel Dohmen (25) einem weiteren Eingriff unterziehen müssen. Das Model, bekannt aus der vergangenen Staffel von "Germany's next Topmodel", meldete sich am Mittwoch mit einem Gesundheitsupdate auf Instagram. "Ich wurde gestern wieder operiert. Und seitdem habe ich echt krasse Schmerzen", berichtet Dohmen in einem Video.