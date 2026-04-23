Nach einer Darmverdrehung musste Samuel Dohmen Anfang April notoperiert werden. Jetzt meldet sich der einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidat mit einem Gesundheitsupdate: Seine Wunde hat sich entzündet.

Knapp drei Wochen nach einer lebensbedrohlichen Notoperation hat sich Samuel Dohmen (25) einem weiteren Eingriff unterziehen müssen. Das Model, bekannt aus der vergangenen Staffel von "Germany's next Topmodel", meldete sich am Mittwoch mit einem Gesundheitsupdate auf Instagram. "Ich wurde gestern wieder operiert. Und seitdem habe ich echt krasse Schmerzen", berichtet Dohmen in einem Video.

Seine OP-Wunde war entzündet und wurde zunächst oberflächlich offengelassen. Beim zweiten Eingriff wurde der Bauchbereich nun erneut verschlossen. "Das fühlt sich einfach an, als würde mein Bauch bei jedem Schritt zerreißen. Also es ist extrem unangenehm", so Dohmen.

Psychische Belastung durch Operationen

Der einstige "GNTM"-Kandidat hofft, dass sich die Situation in den kommenden Tagen stabilisiert. Die Schmerzen bringen ihn langsam an seine Grenzen, räumt er ein: "Ich versuche, positiv zu bleiben, aber ich bin echt auch langsam psychisch an meinem Limit angekommen. Ich hoffe jetzt einfach, die Naht hält." Unter dem Beitrag machte er zudem deutlich: "Habe langsam keinen Bock mehr".

Zur Unterstützung der Heilung trägt Dohmen derzeit einen Druckverband mit Schlauch, der Wundflüssigkeit aus seinem Bauch ableitet. Ob der zweite Eingriff erfolgreich war, soll sich beim nächsten Verbandswechsel zeigen.

Notoperation Anfang April

Anfang April hatte Samuel Dohmen seine Follower über eine akute medizinische Notlage informiert. Sein Darm hatte sich um 180 Grad gedreht - eine lebensbedrohliche Situation, bei der die Blutzufuhr unterbrochen wird und umgehend operiert werden muss. Der Eingriff verlief nach seinen eigenen Angaben zunächst ohne größere Komplikationen. "Soweit Glück im Unglück und bin Stand der Dinge jetzt ohne größere Schäden davongekommen", teilte Dohmen mit. In einem späteren Update betonte er, wie ernst die Lage tatsächlich gewesen war: "Dafür, dass ich gestern fast abgedankt habe, bin ich heute wieder munter."

Einem breiten Publikum wurde Samuel Dohmen 2025 durch die 20. Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel" bekannt. In der Staffel, in der Heidi Klum (52) zum zweiten Mal auch männliche Kandidaten castete, belegte der Kölner den achten Platz. Später machte er seine Beziehung zur Gewinnerin Daniela Djokic bekannt, inzwischen ist das Paar aber wieder getrennt.