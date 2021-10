1 Am 22. September waren vier Männer aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg geflüchtet. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nachdem im September vier Männer aus einer Psychiatrie in Weinsberg ausgebrochen waren, ist nun der letzte von ihnen festgenommen worden.















Link kopiert

Heilbronn - Der letzte der ursprünglich vier Ausbrecher aus einer Psychiatrie in Weinsberg ist gefasst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 24-Jährige am Vortag im französischen Mulhouse festgenommen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So läuft der Alltag in der Psychiatrie in Weinsberg

Vier Männer waren am 22. September aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg geflüchtet. Die Festnahme gelang durch eine „gute internationale justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit“, so die Polizei.