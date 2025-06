Psychiater Claas-Hinrich Lammers: „Jeder gesunde Mensch hat narzisstische Züge“

1 „Frauen“, sagt Psychiater Lammers, „zeigen ihren Narzissmus häufiger durch den Fokus auf Attraktivität beziehungsweise Aussehen, während es Männern eher um Status und Erfolg geht.“ Foto: Unsplash/Lorena Ste

Das Streben nach Anerkennung ist normal, sagt der Psychiater Claas-Hinrich Lammers. Krankhaft wird es erst in extremen Ausprägungen. Wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann.











Ist US-Präsident Donald Trump ein Narzisst? Der Begriff „Narzissmus“ ist derzeit in aller Munde. Dabei ist unklar, was damit genau gemeint ist und unter welchen Voraussetzungen es sich um eine psychische Störung handelt. Der Hamburger Psychiater Claas-Hinrich Lammers erklärt, wie das Phänomen einzuordnen ist und was den Betroffenen sowie ihrem Umfeld hilft.