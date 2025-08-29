„Gangnam Style“-Star Psy steht im Zentrum einer Medikamentenaffäre in Südkorea. Die Polizei ermittelt, weil verschreibungspflichtige Schlafmittel offenbar wiederholt ohne persönliche Konsultation und teils durch Dritte abgeholt wurden.
Der südkoreanische Sänger Psy (48, bürgerlich Park Jae-sang) steht im Verdacht, gegen das Medizinrecht seines Landes verstoßen zu haben. Im Zentrum der Ermittlungen stehen verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel, die nach Angaben seiner Agentur teilweise von einem Dritten abgeholt wurden.