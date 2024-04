Bei einem Kreisligaspiel in Bad Cannstatt fliegen am Sonntagnachmittag die Fäuste. Die Polizei rückt an. Das ist bislang bekannt.

Beim Kreisligaspiel des PSV Stuttgart II gegen den FSV Zuffenhausen II ist es am Sonntagnachmittag zu einer Schlägerei gekommen, in die mindestens drei Spieler der beiden Clubs involviert waren. Die Polizei musste anrücken.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr in den Fritz-Walter-Weg nach Bad Cannstatt gerufen, nachdem sich gegen Ende des Spiels eine Schlägerei zwischen mindestens drei Spielern der beiden Teams entwickelt hatte. Die Beamten trennten die Beteiligten und nahmen Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung auf. Ob die Beteiligten Verletzungen davontrugen, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

Bereits in der ersten Halbzeit soll es Augenzeugenberichten zufolge zu Provokationen und Beleidigungen gekommen sein, der Schiedsrichter habe da schon das Spiel kurzzeitig unterbrochen. In der zweiten Halbzeit habe ein Foul an einem Spieler des PSV Stuttgart zur Eskalation geführt, die schließlich in die Schlägerei gipfelte. Zwei Spieler der Zuffenhausener und ein Spieler des Gastgebers sollen die Rote Karte gesehen haben, bevor der Schiedsrichter die Partie abpfiff.