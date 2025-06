1 PSG-Triner Luis Enrique mit dem Champions-League-Pokal Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael

Im Jahr 2015 feierte Luis Enrique den Champions-League-Titel mit seiner Tochter. 2025 triumphiert er wieder - und gedenkt Xana, die mit neun Jahren an Krebs starb.











Link kopiert



Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain hat seinen zweiten Triumph in der Champions League seiner an Krebs gestorbenen Tochter Xana gewidmet. Enrique trug nach dem fulminanten 5:0 von PSG über Inter Mailand in München ein schwarzes T-Shirt, das an Xana erinnerte.