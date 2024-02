Prunksitzung in der Liederhalle Stuttgart: Zigeunerinsel bringt den Fasching in Fahrt

8 Die Sitzung machte klar, der Fasching ist in Stuttgart zu Hause. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Genau 114 Jahre alt und voll auf der Höhe der Zeit: Bei ihrer Prunksitzung ließ die 1910 gegründete Gesellschaft Zigeunerinsel am Samstag in der Liederhalle eine Influencerin in die Bütt steigen. „Wo ich bin, ist vorne“, verkündete Carina Häußermann selbstbewusst im bunten Pailletten-Mini. Da solle die Welt doch endlich über ihr Portal erfahren, wie die Narren in Stuttgart feiern können: „Also auf, mehr Stimmung bitte!“ Wie die Nächsten in der Bütt, Roland Witt, Vizepräsident des Landeskarnevalsverbandes, und sein Sohn Justin, gab sie einen Vorgeschmack auf die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf, die am Sonntag im SWR zu bewundern war. „Der Nachwuchs bringt’s“, freute sich Präsident Thomas Haas, denn „wir wollen allen zeigen, dass der Fasching auch in Stuttgart zu Hause ist“. Und wie!