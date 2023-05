1 Die Polizei hat in der Innenstadtviel zu tun. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Prügelszenen, die sich vor dem Stuttgarter Königsbau zugetragen haben sind schrecklich – die Einschätzung der Polizei dazu alarmierend, findet unser Autor Christian Milankovic.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Man weiß nicht so recht, was mehr aufschreckt. Die Bilder, die im Netz kursieren und eine brutale Prügelszene im nächtlichen Stuttgart von Ende Juni zeigen oder die Feststellung der Polizei, was da zu sehen sei, sei „eher typisch für das, was zu fortgeschrittener Stunde an den Wochenenden in der Innenstadt geschieht“. Diese nüchterne Einschätzung der Ordnungshüter muss alarmieren. Bedeutet das doch nichts anderes, als dass derartige Exzesse eher die Regel als die Ausnahme sind.