Zwei Männer sind in einem Café in Herrenberg (Kreis Böblingen) von einem Rentner mit Gehstöcken angegriffen worden. Der Mann wurde danach auch der Polizei gegenüber aggressiv.

Ein aggressiver Rentner hat am Donnerstag in Herrenberg zwei Männer angegriffen. Das hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitgeteilt. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei schreibt, hatten zwei Männer, 74 und 46 Jahre alt, in einem Café in der Stuttgarter Straße gesessen. Gegen 11.30 Uhr sei der 78-jährige Täter vorbeigekommen und hätte die beiden Männer zunächst beleidigt. Er soll die beiden zudem bedroht und schließlich mit seinen Gehstöcken auf sie eingeschlagen haben. Die Angegriffenen konnten die Stockschläge mit den Händen abwehren, zogen sich dabei aber leichte Verletzungen zu. Inzwischen war die Polizei eingetroffen und konnte den hitzigen Senior zunächst beruhigen.

78-jähriger kam in Psychiatrie

Später jedoch, als die Beamten seine Personalien aufnahmen, sei der Mann wieder zunehmend aggressiver geworden. Er sei daher zu Boden gebracht worden, um ihn zu bändigen. Die Beamten nahmen ihn dann in Gewahrsam, wonach er in eine psychiatrische Einrichtung kam. Ihm werden gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angelastet.

Es ist nicht das erste Mal, dass der renitente Rentner in diesem Café ausgerastet ist. Bereits am Sonntag, 14. Juli, war der 78-jährige Mann in der Einrichtung in Streit mit dem Wirt geraten und hatte ihn beschimpft. Später hatte er einen Gast mit seinem Krückstock geschlagen. Dass es sich um den gleichen Mann handelt, bestätigte die Polizei.