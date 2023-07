1 Mussten Walentina Doronina und Can Kaplan das "Sommerhaus" vorzeitig verlassen? Foto: RTL

In der beliebten Trash-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" hat sich ein Zwischenfall ereignet. Zwei der teilnehmenden Paare sind als Konsequenz vorzeitig aus dem Haus geflogen, wie ein Sprecher von RTL bekannt gegeben hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" haben sich in der Vergangenheit schon etliche kleinere und größere Dramen abgespielt. So wurden Teilnehmer etwa bereits angespuckt und Zuschauer der Reality-Show haben schon mehrere entblößte Hinterteile zu Gesicht bekommen. Doch in der für den Spätsommer 2023 geplanten achten Ausgabe der Trash-TV-Sendung ist es nun möglicherweise zu einem etwas heftigeren Vorfall gekommen, in dessen Folge zwei Paare sogar gleich aus der Show geschmissen worden sind.