Prügelei in Ludwigsburg: 28-Jähriger vor Imbiss niedergeschlagen – Führte ein Familienstreit zum Angriff?

1 Die Polizei vermutet, dass es eine Vorgeschichte zwischen Opfer und Angreifern gibt (Symbolbild). Foto: /onw-images

Vier Männer haben am Montagabend einen 28-Jähriger vor einem Imbiss in Ludwigsburg geschlagen und getreten. Einer der Angreifer soll ein Verwandter des Opfers gewesen sein.











Ein 28-Jähriger ist am Montagabend in der Arsenalstraße in Ludwigsburg von mehreren Unbekannten verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 19.45 Uhr vor einem Imbiss unvermittelt von den vier Männern ins Gesicht geschlagen worden. Selbst als der 28-Jährige dann am Boden lag, soll die Gruppe noch weiter auf ihn eingetreten haben. Anschließend ergriffen die Angreifer die Flucht.