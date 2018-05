Prügelei in Ludwigsburg Streit in Discounter eskaliert

Von red/pho 08. Mai 2018 - 15:05 Uhr

Wegen eines Remplers mit einem Einkaufswagen gab es in Eglosheim am Montag einen handfesten Streit zwischen zwei Männern. Foto: Phillip Weingand

Kleiner Rempler mit dem Einkaufswagen – große Wirkung: Zwei Männer beleidigen und schlagen sich in einem Discounter im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim, einer beisst den anderen sogar in den Arm.

Ludwigsburg - Am Montagabend hat ein kleiner Rempler in einem Discounter im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim einen handfesten Streit zwischen zwei Männern ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, rempelte ein 52-Jähriger gegen 19.15 Uhr mit seinem Einkaufswagen an der Kasse einen 55-Jährigen vor ihm an. Die beiden Männer stritten sich zunächst nur mit Worten. Als dann aber der 55-Jährige den Einkaufswagen des anderen mit dem Fuß wegtrat, eskalierte der Streit: der 55-Jährige schlug dem 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und schob ihn derart vehement gegen ein Regal, dass Waren herausfielen. Der jüngere Mann wehrte sich, indem er an der Halskette des 55-Jährigen zog und ihn in den Arm biss.

Hinzugezogene Polizeibeamte trafen die beiden Streithähne schließlich auf dem Parkplatz des Discounters an. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.