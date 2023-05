Prügelei am Bahnhof in Ludwigsburg

1 Die Brüder hatten zu tief ins Glas geschaut – und wurden aggressiv. Foto: Imago

Zwei Frauen hatten sich mit einem Brüderpaar in Ludwigsburg treffen wollen, um gemeinsam das Frühlingsfest zu besuchen. Das scheiterte allerdings am Alkohol.









Dieser Besuch auf dem Wasen scheiterte schon bei der Anreise: Zwei 28-jährige Frauen hatten sich eigentlich mit einem Brüderpaar treffen wollen, das endete jedoch mit einer Prügelei und vier Verletzten. Die beiden Frauen hatten gegen 19.15 Uhr am Bahnhof auf ihre 39 und 43 Jahre alten Begleiter gewartet, um von dort aus zusammen weiter nach Stuttgart zu fahren. Diese Pläne hatten sich aber erledigt, als der Jüngere bereits stark betrunken am Treffpunkt ankam. Die Frauen wollten sich daraufhin zusammen ein Taxi nehmen und gehen, was der 39-Jährige allerdings massiv zu verhindern versuchte.