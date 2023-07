1 Das Kernkraftwerk in Neckarwestheim soll am Jahresende vom Netz gehen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Für die letzte Revision vor der Stilllegung am Jahresende war Anfang Juni der Block II des Kernkraftwerks Neckarwestheim (GKN II) runtergefahren worden. Inzwischen ist die Prüfung abgeschlossen, bei ihr wurden an 35 der 16 400 Heizrohre Risse festgestellt. Beim Umweltministerium ist von „linearen“, beim Betreiber EnBW von „geringfügigen“ Schwächungen der Wanddicke die Rede. Bereits in den Vorjahren wurden in niedrigerer Zahl solche durch Korrosion entstehenden Risse festgestellt. 2020 waren es sieben, 2021 dann 17. Einen die Wand durchdringenden Riss gab es laut Ministerium jedoch bisher nie.